Au nom de l'amour - S01 E95

Clara arrive à la maison et informe Marta et Afonso qu'elle prévoit de s'enfuir avec ses frères pour garder Daniela loin de Francisca. Elle obtient de faux passeport avec l’aide de Wolf. Afonso, Clara et Marta parlent du plan d'évacuation et décident d'aller au Maroc.