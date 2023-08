Au suivant !

Films | 2005

Du haut de ses trente et quelques années, Jo est une célibataire parisienne typique. Son emploi du temps chargé de directrice de casting ne lui laisse guère de temps pour l'amour, et à force de voir passer devant elle comédiens frustrés, publicitaires arrogants et metteurs en scène narcissique, elle a bien du mal à croire encore aux hommes. Pourtant elle va croiser le chemin de Bernard, l'exact opposé de son idéal masculin...