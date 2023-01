2,6 millions de véhicules Volkswagen rappelés pour cause de défauts

Le constructeur allemand, Volkswagen, a annoncé ce jeudi qu'il lançait la plus grande opération de rappel de son histoire. Plus de 2,6 millions de véhicules sont concernés par différents défauts.

C'est une nouvelle qui devrait faire grand bruit. Volkswagen a annoncé ce jeudi 14 novembre que plus de 2,6 millions de véhicules du groupe devaient être rappelés pour différents défauts. Il s'agit ni plus ni moins du plus grand rappel jamais mis en place par la marque allemande.



Sept modèles rappelés

Différents modèles sont concernés par ce rappel. Sept pour être précis. Le Volkswagen Tiguan, le SUV de la marque allemande, en fait partie. Ce sont les exemplaires de ce modèle fabriqués entre 2008 et mi-2011 qui sont ciblés. Pour le simple Tiguan, c'est 800 000 exemplaires qui sont concernés. Certains véhicules rappelés ont été construits sous différentes marques du groupe germanique.



Différents défauts techniques

Plusieurs problèmes ont été identifiés sur les véhicules rappelés. Premièrement, des pannes des éclairages extérieurs ont été constatées « dans des cas isolés » en raison de défauts de fusibles. Autre défaut, des courts-circuits qui pourraient être causés par les huiles (d'origine synthétique) des boîtes de vitesse. Dernier problème : une fragilité des conduits de carburant dans le compartiment moteur.



Une opération de rappel historique

Près de 2 millions de voitures emploient les huiles ciblées et seront donc rappelées, les problèmes de conduits de carburant concernent 239 000 véhicules... Rien qu'en Chine, 750 000 voitures seront rappelées, ce qui représente la plus grosse vague de rappel de l'histoire du constructeur. Néanmoins, cette opération ne devrait pas toucher la France. C'est du moins ce qu'a expliqué Volkswagen à RTL.