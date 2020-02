CES 2016 : Audi dévoile un intérieur à la pointe de la technologie

A l’occasion du CES 2016 à Las Vegas, Audi a dévoilé l’intérieur de ses futurs modèles. Au programme : nouveau tableau de bord tactile et carte SIM intégrée.

E-tron, A4, ou encore Q7 Audi dévoile l'intérieur de ces futurs modèles.

Un tableau de bord plus grand et tactile

Le tableau de bord d'Audi se compose d’un écran de 14,1 pouces et dispose d’une technologie qui offre une interface AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) qui permet un retour tactile intégré et la connectivité des tablettes, montres et smartphones. L'Audi intègre désormais deux écrans pour le système d'info-divertissement, où les fonctions sélectionnées sont activées par « une douce pression sur l’écran ».

L'écran inférieur exploite le contrôle de la température et l'écran supérieur contrôle la navigation et les systèmes audio. La connectivité avec les smartphone passe la seconde puisqu’il peut désormais télécharger des données dans la voiture à une vitesse de 300 Mbits par seconde. La technologie permet également la téléphonie mobile en utilisant la méthode VoLTE (Voice over LTE), qui « réduit le temps nécessaire pour établir une connexion de téléphone et augmente la qualité de la voix. »

Carte SIM intégrée et bien-être pour le conducteur

D’ici quelques mois, les nouvelles A4 et Q7 seront produites avec l'"Audi connect SIM" - une carte SIM installée de façon permanente (e-SIM) qui permet d’être connectée automatiquement avec tous les services Audi à travers l'Europe (dépannages, assistance, ….) Audi dévoile également Audi Fit qui « se concentre sur le bien-être du conducteur. » Le système analyse des données tels que la fréquence cardiaque et la température de la peau ; et en déduit si le conducteur est stressé ou trop fatigué.

Ensuite, les systèmes du véhicule s’ajustent en fonction des modes d’habitacle conçus pour le conducteur « détendre, revitaliser, protéger le conducteur. » La marque allemande annonce également une compatibilité avec l’Apple TV 4 et l’arrivée de services Car-to-X qui permet au conducteur d’anticiper les conditions de circulation.

