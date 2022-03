CES 2017 : une BMW Série 5 connectée et autonome

BMW présente à l'occasion du CES de Las Vegas ses technologies de conduite autonome ainsi que l'expérience personnalisée d'un véhicule connecté, sur un prototype de BMW Série 5 innovant.

Un pas de plus vers la voiture autonome...

BMW Série 5 embarquant la technologie BMW Connected, pour une expérience de conduite personnalisée et connectée à bord d'un véhicule autonome.

De nombreuses modifications techniques ont été nécessaires pour permettre la conduite autonome, grâce au travail des équipes de recherche et développement de la marque dans ce domaine. Avec cette solution, le conducteur pourra déléguer intégralement les tâches de conduite à la voiture, afin de pouvoir vaquer à d'autres activités durant des trajets habituellement longs et fastidieux. Ce prototype nous donne un aperçu de capacités des futurs véhicules autonomes de la marque bavaroise, attendus pour 2021.

► Voir la BMW Série 5 Connected Mobility du CES 2017 en photos officielles

Une expérience de conduite personnalisée et connectée

BMW Connected permet de transformer le véhicule ainsi que les appareils mobiles des utilisateurs en points d'accès vers l'Open Mobility Cloud, qui ouvre la porte à un univers de services connectés qui facilitent la vie quotidienne. Il est notamment possible d'accéder à des informations sur les points d'intérêt rencontrés avec l'Augmented Gesture Control, une évolution de la technologie de reconnaissance gestuelle de BMW qui permet par exemple de désigner un monument du doigt, afin d'obtenir des informations détaillées à son sujet.

Le prototype embarque également un système avancé de reconnaissance vocale basé sur Microsoft Cortana : il sera par exemple possible de rechercher un itinéraire en dialoguant avec sa voiture, qui pourra vous suggérer des restaurants à destination et même réserver directement une table. L'intégration de l'univers Amazon permet également de bénéficier d'un service de vidéo à la demande avec Amazon Prime Video, ou encore de commander directement des produits durant son trajet grâce à Amazon Prime Now.

Toutes les innovations BMW ainsi que celles de nombreux constructeurs auto sont à découvrir au salon CES de Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvrira ses portes du 5 au 8 janvier 2017.