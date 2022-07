24 h du Mans 2013 : Doublé OAK Racing en LMP2

OAK Racing a régné sans partage en LMP2. Les deux Morgan-Nissan du team Français, classées respectivement 7e et 8e au général, remportent les 24 heures du Mans dans leur catégorie.

Les Morgan-Nissan ont offert un doublé ce dimanche au team OAK Racing.

Leur domination en course

OAK Racing était dès le départ installé aux commandes de la course avec la pole de sa Morgan-Nissan n°24. Un équipage, emmené par Olivier Pla qui a été rejoint au bout de deux heures de course par l'autre prototype de Bertrand Baguette, Ricardo Gonzalez et Martin Plowman. La victoire se disputera d'ailleurs en interne. Baguette, qui menait sa catégorie à une heure de l'arrivée, a manqué de perdre sa position au détriment de la n°24, après s'être fait piégé par la pluie. Mais l'ordre restera à l'arrivée inchangé : l'équipage n°35 termine 7e et premier LMP2 devant l'autre trio OAK composé d'Olivier Pla, David Heinemeier et Alex Brundle. L'Oreca-Nissan du G-Drive termine 3e à plus d'un tour.

OAK Racing tient sa revanche

L'équipe, d'ailleurs installée à proximité du circuit, ne s'était jamais imposé au Mans. L'an passé, elle avait même était contraint à l'abandon sur casse moteur en pleine nuit. Ses voitures étaient alors équipées de moteur Judd. C'est chose faite : son nom est désormais inscrit au palmarès des vainqueurs Sarthois.

La 3e Morgan-Nissan engagée par OAK, qui s'était fait heurter par une Ferrari aux stands, a finalement abandonné.