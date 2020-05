24 h du Mans 2013: le Français Loïc Duval leader au petit matin

L'Audi #2 est sortie en tête de la nuit. A son volant : le tricolore Loïc Duval, qui avait pris le relais de Tom Kristensen. La R18 E-Tron mène toujours devant les deux Toyota TS 030.

Loïc Duval, sur sa Audi, pointe en tête au lever du jour.



Un Français brille avec Audi

La R18 E-tron #2, qui occupait la position de leadership avant la mi-course, a réussi à conserver sa place au petit matin, malgré une nouvelle averse aux alentours de 4h. Loïc Duval, qui s'est vu remettre le volant par Tom Kristensen, devance actuellement les Toyota de Sébastien Buemi et d'Alexander Wurz. Il pourrait être le troisième Français successif à remporter les 24 heures du Mans pour Audi, après Romain Dumas en 2011 et Benoît Tréluyer ces deux dernières années. La seconde Audi, la #3, est 4e juste devant les deux Lola du Rebellion Racing.



Retour de la #1

Le prototype #1, immobilisé aux stands hier soir à cause d'un souci d'alternateur, est parvenu à remonter le classement. L'équipage vainqueur en 2011 et 2012, qui était reparti de la 24e place, occupe désormais la 8e position, la dernière des LMP1. Néanmoins, Benoît Tréluyer, qui a hérité du volant, compte encore onze tours de retard sur les leaders. Son équipage ne devrait pas être en mesure de revenir.



Oak leader en LMP2

La catégorie LMP2 est toujours dominée par le team Oak Racing, dont les Morgan-Nissan pointent en 9e et 10e positions ; Olivier Pla étant devant Bertrand Baguette. Le Greaves Motorsport est 11e et 3e LMP2. En catégorie GT-Am, aucun changement puisque le trio de tête est toujours composé de la #99, de la #92 et de la #97. Coup dur pour la Ferrari 458 n°55, qui a un temps mené le classement GT-Am. Elle été contrainte à l'abandon après avoir heurté le rail dans la nuit, alors qu'elle occupait la 3e place.



La Porsche #76 domine les GT-Am.