24 h du Mans 2013 : Toyota vient titiller Audi au départ

Le départ des 24 heures du Mans, édition 2013, vient d'être donné sur le circuit Bugatti. André Lotterer, qui s'élançait depuis la 2e place sur la grille sur sa Audi, s'est emparé des commandes devant la Toyota de Nicolas Lapierre.

La R18 E-tron, tenante du titre, mène actuellement la course devant la TS030 #7.



Duel Audi/Toyota

André Lotterer, vainqueur de l'édition 2012, s'est installé en tête des 24 heures du Mans ; course dont le départ a été donné à 15h, alors que la pluie venait de faire son apparition. La TS 030 #7, auteur du meilleur temps ce matin au warm-up, est également parvenue à prendre l'avantage sur le poleman Allan McNish ; tout comme l'autre Toyota d'Anthony Davidson. L'Audi #2 est reléguée du coup en 4e position juste devant la #3 de Di Grassi. Audi et Toyota se partagent donc la tête du classement LMP1.



Entrée du Safety-Car

La course a été neutralisée au bout de 10 minutes, à cause de la sortie de la Vantage #95, d'ailleurs auteur du meilleur temps en catégorie GT-Am. Voiture détruite pour l'équipage Nygaard / Poulsen / Simonsen qui s'élançait de la 31e position. C'est donc la Porsche 911 du team Dempsey qui hérite de la tête du classement de cette catégorie. La première LMP2 est 8e : il s'agit de la Morgan Nissan du Oak Racing mais les écarts demeurent très serrés avec le G-Drive Racing. L'Aston Martin #97, pilotée par Darren Turner occupe actuellement la tête du classement GT-Pro.



La voiture de sécurité est toujours en piste.