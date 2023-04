24 heures du Mans : la guerre Audi et Peugeot annoncée

A l'approche de la course des 24h du Mans, Peugeot passe par la bande-annonce façon cinéma de se 908 HDi, quand le rival Audi soigne les publicités de son monstre R18 TDI.

A 2 jours des premiers essais, Peugeot et Audi sont sous tension. Et a chacun sa vidéo.

Peugeot favori



Si l'année dernière fut sous le drapeau allemand, cette année s'annonce belle pour le constructeur français. La Peugeot 908 HDi a en effet remporté les 12 heures de Sebring puis les 1.000 km de Spa en avril, les deux épreuves principales dans la préparation au Mans. Les 3 trio seront formés de Davidson/Gené/Wurz, Sarrazin/Montagny/Minassian (vainqueur 12h Sebring) et Bourdais/Pagenaud/Lamy.





Audi tenace



Malgré les deux défaites de début d'année, les allemands ne baissent pas les bras et ont bien l'intention de refinir sur la plus haute marche du podium en 2011. L'Audi R18 TDI est une redoutable machine aérodynamique, au look de fusée et intimidant, poussée par 540 chevaux sous un aileron central jamais vu. Les équipes seront celles de Bernhard/Dumas/Rockenfeller (vainqueur 2010), Fässler/Lotterer/Treluyer et Kristensen/Capello/McNish.







Pescarolo de retour



Ils ne vise pas la victoire absolument, mais c'est une revanche que Henri Pescarolo prend sur l'édition 2010, que son écurie n'avait pas pu courir, faute de budget. Ce weekend, son prototype sera bien des 24 Heures du Mans, la Pescarolo-Judd n°16 prendra le départ samedi à 15h. Le quadruple gagnant de la course d'endurance remercie les donateurs et les fans, "ces gens-là nous disent simplement qu'ils sont content de nous voir", racontait-il hier aux vérifications techniques.

Qui voyez-vous gagner cette année ? Peugeot ou Audi ?