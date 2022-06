BMW M3 ‘’30 Years M3’ : 450 chevaux et 500 exemplaires

Trois décennies après la sortie de la première M3, BMW a dégainé une édition limitée appelée ‘’30 Years M3’’, avec la mythique teinte bleue métallique, et un moteur gonflé à 450 chevaux.

Cette livrée risque de rappeler de vieux souvenirs aux amateurs de la mythique E30.

► Découvrez la BMW M3 "30 years M3" en images officielles

BMW a encore musclé les performances de sa livrée. Avec le Pack Compétition, le moteur 3 litres biturbo développe 450 chevaux et lui permet de gratter un dixième sur le 0 à 100 km/h, pour les boucler en seulement 4 secondes avec la boîte automatique à double embrayage. La M3 est montée sur la suspension active Adaptative M avec des nouveaux ressorts et une stabilisation améliorée. Pour maîtriser la bête, trois modes de conduite sont proposés : Confort, Sport et Sport+.

Produite à seulement 500 exemplaires, cette édition limitée sera disponible cet été, aux alentours de 94.000 euros. Un prix qui ne devrait pas refroidir l’énorme communauté de passionnés de la mythique E30.