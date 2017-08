Par Automoto | Ecrit pour TF1 |

Les amoureux de voitures et de motos vintage sont conviés au château de Neuville à Gambais (Yvelines) ce week-end du 2-3 septembre pour un moment alliant convivialité et plaisir.

« L’art de vivre l’auto et la moto de caractère » : voilà la promesse enthousiaste des organisateurs du festival Motos & Soul pour sa 4e édition qui se tiendra au château de Neuville à Gambais dans les Yvelines. L’année dernière, plus de 5 000 visiteurs et passionnés s’étaient retrouvés dans ce cadre idyllique pour un moment en dehors du temps.



Ce week-end, le programme s’annonce chargé et très varié. Vingt balades autos et rides motos sont proposées à travers les plus belles routes du département et notamment la découverte de la Vallée de Chevreuse. Deux concours de style (auto le samedi, moto le dimanche) seront organisés avec une obligation pour les participants : venir habillé dans le style de l’année de production de son véhicule.

Ne manquez pas également les conférences et concerts qui compléteront ce week-end de rêve !



Toutes les infos sur le festival et la billetterie en cliquant ici