50.000 euros à gagner dans l'émission spéciale Automoto

Dès maintenant, Automoto, vous propose de participez au jeu-concours qui vous permet de gagner une Ferrari F430 F1 de 2005 ! Jouez, vous avez jusqu'à dimanche seulement !

Un chèque à gagner sur Automoto ? Et oui, après les voitures à remporter Land Rover Defender ce 13 décembre et la Peugeot 205 GTi le 6 décembre, on vous gâte pour l'occasion du Mondial de l'Automobile !





50.000 euros à gagner !

Automoto vous offre un cadeau ce dimanche !!! un chèque de 50.000 euros, de quoi vous offrir votre nouveauté préférée de ce Mondial de l'Automobile 2016 !

Comment jouer dès maintenant ? c’est très simple : Envoyez tout de suite un SMS au 71414 (2x0.65€) pour participer au tirage au sort.

Alors RDV dans quelques minutes sur TF1 pour découvrir le nom du gagnant qui recevra l'appel de Denis Brogniart lui-même !



Le nom du gagnant du chèque-cadeau est : M.COUVRET (45). Merci à tous d'avoir participé !









Les cadeaux à gagner , une tradition dans Automoto

Automoto vous a déjà offert de nombreux véhicules (Land Rover Defender, Peugeot 205 GTi, Porsche 911, AC Cobra, Lamborghini Gallardo Spyder, Plymouth Prowler, Ferrari 360 Spider, Porsche Boxster, Aston Martin V8 Vantage, Maserati GranTurismo, Ford Mustang, Harley-Davidson, Corvette...) et cette semaine, c'est une superbe Ferrari F430 F1 de 2005 qui est proposée à nos téléspectateurs et internautes !

Voici le gagnant du jeu Automoto du 27 avril 2014 ayant gagné cette Aston Martin V8 Vantage :