Alfa Mi.To: l'italienne qui a tout pour plaire

La Mi.To est l'une des attractions de ce mondial de l'Auto. Celle qui vient jouer dans la cour de la Mini a tout pour sortir du lot et se faire une place sur un marché dominé par L'anglo-Allemande.

La 8C comme modèle

Le lien de parenté se veut volontaire. La Mi.To reprend dans son style des détails rappelant le porte-drapeau du constructeur, la sulfureuse 8C Competizione. La calandre en trois parties, le capot en pointe, ou les feux arrière ronds sont autant de références à l'illustre GT. La comparaison s'arrête ici, puisque les prestations de la petite italienne sont naturellement bien plus modestes. Néanmoins, ses atouts charme pourraient faire tourner plus d’une tête, et ainsi consacrer la Mi.To au rang des voitures tendances. La latine se pose ainsi en challenger de l'anglo-allemande Mini qui, jusqu'ici sans vraie concurrence, apparaissait comme une évidence aux yeux des clients désirant rouler dans une voiture à la mode.

De 15 000 à 20 100 euros

Pour propulser la Mi.To, Alfa Romeo proposera dans un premier temps deux moteurs essence 1.4 T-jet de 155 ch et 1.4 MPI de 78 ch, ainsi qu'un diesel JTDM de 120 ch. Le bouillant T-Jet autorise à l'italienne des performances intéressantes, en témoignent le 0 à 100 km/h atteint en 8 seconde et sa vitesse de pointe de 215 km/h. Le JTDM, qui devrait représenter un nombre important des parts des marché, promet d'être économique et peu polluant, comme l'attestent ses rejets de CO2 limités à 126 g/km. Le châssis peut être adapté suivant l'humeur du conducteur, grâce aux trois modes du système DNA. Le premier, Dynamic, offre une meilleur réponse à l'accélération et une direction plus directe notamment. Le second, Normal, adopte des réglages standards, alors que le dernier baptisé All Weather (tout temps) est à privilégier si les conditions d'adhérence s'avèrent difficiles. La gamme se décline en trois finitions, Junior (dès 15 000 euros, uniquement avec le 1.4 78 ch), Distinctive (19 200 euros avec le 1.4 155 ch ou 19 300 euros avec le 1.6 diesel 120 ch) et enfin Selective (1 700 euros plus chère que Distinctive). Un pack Sport ou Confort peut être adjoint, pour 850 euros supplémentaires.