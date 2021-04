Alfa Romeo : le premier SUV de la marque prévu pour l'automne 2016 !

Alors qu'il vient de présenter sa nouvelle berline Giulia, le constructeur italien Alfa Romeo va passer la vitesse supérieure en lançant l'année prochaine le premier SUV de son histoire.

Qu'on se le dise : aujourd'hui, pour n'importe quel constructeur automobile, il est difficile de lutter contre les géants allemands qui ont investi à peu près tous les marchés les plus porteurs, dont celui des crossovers. Mais certains ne lâchent pas l'affaire comme Alfa Romeo qui poursuit le développement du premier SUV de son histoire après avoir présenté il y a longtemps son concept Kamal lors du Salon de Genève 2002.. Mieux : par la bouche de son patron Sergio Marchionne (PDG de Fiat Chrysler), le constructeur transalpin a officiellement annoncé que la mise en production de son nouveau bolide au nom encore inconnu sera effective à la fin du premier semestre 2016 ou au début de la seconde moitié de l'année au plus tard.



Alfa Romeo completes prep work on new SUV: Sergio Marchionne, CEO of Alfa parent Fiat Chrysler Automobiles, sa... http://t.co/kGYd0GPYdk dash; Car Links (@dluscar) 3 Août 2015

Sept nouveautés d'ici à 2018

Avec la présentation de sa berline Giula en juin dernier (à voir en vidéo ci-dessous), Alfa Romeo a envoyé un message clair : concurrencer BMW, Audi et Mercedes sur le marché des engins premium. Véritables monstres sur le segment des SUV, les trois grandes marques allemandes ne seront pas facile à déloger mais la firme transalpine affirme en avoir sous la pédale. Preuve en est : d'ici à 2018, sept autres nouveautés, en plus de la Giulia, devraient être lancées, dont deux sont des SUV.

selon nos confrères d'AutoNews, il emprunterait beaucoup d'éléments à la Giulia pour aller concurrencer les rivaux Audi Q5 et autres BMW X3. Un autre grand SUV arrivera un peu plus tard, de même qu'une routière, histoire de partir en chasse des A6 et Série 5, et deux autres modèles compacts.

Un beau programme en perspective pour Alfa Romeo qui en a visiblement encore sur la chaussure, pour notre plus grand plaisir. Histoire de patienter encore un peu, voici notre Essai d'une des dernières nouveautés de la marque italienne : la 4C Spider.