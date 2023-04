Arrinera Hussayra 2015 : 33 unités au lancement du supercar polonais

Il ne sera livré que fin 2015, mais vous pouvez d'ores-et-déjà commander le supercar venu de Pologne, l'Arrinera Hussayra et son V8 de 650 chevaux, dans une édition de lancement à 33 exemplaires au tarif de 200.000 euros.

Le segment des supercars est très disputé ces dernières années et surtout ces derniers mois. Avec une Ferrari 458 Speciale hyper-aboutie, une McLaren 650S peaufinant la 12C et la Lamborghini Huracan remplaçant la Gallardo, une future Corvette Z06 turbulente, le secteur est impitoyable. Mais les Polonais d'Arrinera, développant leur projet depuis plus de 5 ans, vont tenter de faire leur nid.







Retard, prix en hausse

C'est avec la Hussayra, coupé super-sportif dont nous vous avions parlé dès la fin 2012, que cette jeune entreprise venue de l'Est européen fera ses armes. Mélange réussi de 650S et de Huracan dans le dessin de nouveau revu, ce véhicule testé sous les yeux et conseils du concepteur britannique Lee Noble embarquera un moteur 6,2 litres V8 de 650 chevaux/820 Nm (origine General Motors - Corvette ZR1), projetant un 0-100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse maximale de 340 km/h.



Mais pas de panique, la voiture n'est pas encore finalisée, les essais ayant encore lieu en octobre 2014, et le lancement n'intervenant pas avant la fin de l'année... 2015. Cependant, Arrinera prépare le terrain en prenant dès aujourd'hui les pré-commandes de l'édition de lancement éditée en 33 exemplaires. Mais attention, cette série limitée avait déjà été prévue en 2012, il ne sera donc pas surprenant de voir un nouveau retard.



Le tarif est dans la moyenne basse, de 200.000 euros (Huracan 203.000 euros, 458 Speciale 236.600 euros, ou 650S 235.000 euros), mais la version de base devrait tourner aux alentours de 160.000 euros. C'est mieux, mais bien au-delà des 116.640 euros annoncés en 2012.