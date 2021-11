Arrinera : le supercar polonais est arrivé !

Présenté depuis des mois, ce coupé très hautes performances dévoile toutes ses spécifications et son tarif. Venu de Pologne, l'Arrinera compte bien en découdre avec les traditionnelles italiennes.

Vous voulez un supercar qui ne soit ni italien, ni anglais, ni allemand ou américain. Voici le polonais Arrinera !







Du concret !



Il y a un an, le 9 juin 2011, tonnait une nouvelle arrivée dans le monde des supercars, l'Arrinera. Venue de Pologne, ce prototype furtif a suscité la curiosité, mais était pris pour certains comme un projet sans avenir. Et bien non, puisqu'aujourd'hui, la firme présente la version finale de son projet, avec caractéristiques, son prix, les commandes étant ouvertes. Ceci a été possible après le rachat pour moitié de Fenix, entreprise fondée par le réputé britannique Lee Noble.





Lambo polonaise ?



Taillant 4,45 mètres, soit autant qu'une 458 à quelques centimètres près, l'Arrinera impose beaucoup par sa largeur de 2,06 mètres. Question design, on peut saluer les lignes d'avion furtif, dessinées par Pavlo Burkatskyy, mais bien moins l'inspiration trop portée sur la Lamborghini Reventon. L'intérieur se révèle par contre peu inspiré, un peu dépouillé, berçant entre cuir orangé et fibre de carbone. Toutefois, la polonaise se distingue par une asymétrie, le siège passager étant avancé de quelques centimètres par rapport au conducteur !





Ultra-sportive ?



Le moteur, d'origine GM, est un LS9, un 6,2 litres V8 délivrant 650 chevaux, et un couple de 820 Nm. Le 0-100 km/h est expédié en 3,2 secondes, un score moyen, mais le 0-200 km/h est bien plus impressionnant avec 8,9 secondes. Sans parler de la vitesse maximale de 340 km/h.







Tarif ultra compétitif !



Dans le monde des supercars, les prix débutent au-delà de 100.000 euros, sauf peut-être pour la Nissan GT-R arrivant à passer 10 briques sous la barre symbolique. L'Arrinera proposera donc ses services à 116.740 euros pour la version 650 chevaux, des variantes plus puissantes étant attendues. C'est ainsi 83.000 euros de moins qu'une Mercedes SLS AMG ou une Ferrari 458 Italia !





Cette Arrinera sera-t-elle un succès. Avec ce tarif, fera-t-elle son nid face aux traditionnelles du segment ? Seul l'avenir le sait...