Aston Martin AM 310 Vanquish : officielle ou presque

Inattendue aussi tôt, la star de la marque anglaise est née ce mardi. Dénommée AM 310 Vanquish, ce long coupé aux courbes généreuses est le nouveau fleuron Aston Martin.

Voici les premières informations et photos de l'Aston Martin AM 310 Vanquish.

La même en mieux

Evolution plus qu'une révolution, l'AM 310 Vanquish soigne les codes esthétiques de la marque en les faisant évoluer en douceur. Eh oui, prévue pour mercredi, elle se dévoile en détails dès maintenant sur un site officiel apparemment en panique. Premier fait marquant et déjà repéré sur le Concept, la longueur - non précisée - semble être bien supérieur à son aînée, la DBS. Ses lignes s'étirent mais sont très proches de l'actuelle Virage, ses optiques arrières à diodes faisant écho au supercar One-77. Ces dimensions plus généreuses permettent au coffre de s'agrandir de 60% à 368 litres, de quoi amener ses clubs de golf sans soucis. Précision, Aston Martin n'offre que 2 places de série, mais une option 2+2 est proposée.



Luxe, calme et sportivité...



Moteur peaufiné

C'est bien le bloc 6.0 litres V12 qui est reconduit sous le capot de notre Aston Martin Vanquish, mais dans une configuration améliorée. La puissance maximale actuelle de 517 chevaux est terrassée, affichant 573 chevaux à 6.750 trs/min, le couple grimpant de 570 à 620 Nm. Sans surprise, le 0-100 km/h est arraché plus rapidement, en 4,1 secondes, grâce à une boîte automatique Touchtronic 6 rapports modifiée. La vitesse maximale est communiquée à 295 km/h. Pour arriver à ces performances, aluminium, carbone et même magnésium se liguent contre le surpoids. Et pour freiner le tout, derrière les jantes 20 pouces se cachent les freins carbo-céramique de 398 mm et 360 mm pour l'avant et l'arrière, avec étriers de respectivement 6 et 4 pistons. Les suspensions à double triangles indépendants s'offrent des amortisseurs réglables selon trois modes (Normal, Sport et Track).



Un air de One-77 sur cette vue arrière



Le luxe non oublié

Si l'AM 310 Vanquish est le fleuron sportif, il aussi le porte-drapeaux luxe de la marque. Ainsi l'habitacle est orné de cuir, alcantara, sièges chauffants à mémoire, système audio 1000 W Bang Olufsen 15 hauts-parleurs avec écran 6,5 pouces. Le catalogue d'options est quasi infini, avec inserts carbone, jantes, volant personnalisables et bien d'autres choses encore. Quand au dessin de la planche de bord, il reprend généreusement les apports de la virage, avec aérations plus massives et des contreportes plus sculptées.

Pas encore en photos, l'Aston Martin AM 310 Vanquish devrait se présenter totalement mercredi.