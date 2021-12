Aston Martin Vanquish Carbon Edition 2014 : nouvelle série noire

Après les DB9 et Vantage, au tour de la super-sportive Vanquish d'hériter de la série spéciale Carbon, se traduisant par une robe noir intégrale, mais aussi en blanc (!), disponible en Coupé et Roadster "Volante".

Modifiée légèrement pour le millésime 2015, la Vanquish célèbre son lancement avec une série spéciale nommée Carbon, à l'instar de la DBS (2012) et de la DB9 y ayant eu droit en début d'année.







Black or White

La série se décline en deux thèmes Carbon Black et Carbone White, donc en teintes extérieures noir ou blanc, où nombres d'éléments restent en finition fibre de carbone comme le bouclier avant, les jupes latérales, rétroviseurs, barre d'ouïes latérales et l'extracteur arrière. Les jantes 20 pouces à 10 branches, contour de vitres et paupières de phares restent à finition noir brillant quel que soit la configuration, les Coupé et Roadster étant au programme.



Dans l'habitacle, le noir est intégral, seule la fibre de carbone transpirant sur la console centrale, et quelques surpiqûres blanches venant éclaircir le cuir des sièges et planche de bord.



Avec la nouvelle boîte !

Sans surprise, la version peaufinée du moteur 6,0 litres V12 est installée sous le capot dans une configuration à la puissance maximale de 576 chevaux (contre 573 ch depuis 2012), et surtout associé à la nouvelle boîte automatique 8 rapports à double embrayage permettant le 0-100 km/h en 3,6 secondes (contre 4,1 s) et une vitesse de pointe de 323 km/h (contre 295 km/h), la Volante se contentan de 4,0 s et de 317 km/h, tout de même.



Sans date de disponibilité, cette Aston Martin Vanquish Carbon pourrait débuter au-delà de 260.000 euros en coupé et 275.000 euros en Roadster.