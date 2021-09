Audi A7 : le teaser avant la présentation à Moscou

La nouvelle Audi A7 sera dévoilée au Salon de Moscou le 23 août prochain. Quatre semaines avant, le constructeur allemand entame son teaser, qui sera très progressif comme à l'accoutumée.

La future Audi A7, grand coupé 4 portes, fera ses débuts à Moscou, au mois d'août prochain.

A la mode

L'Audi A7 ne sera pas seule sur son créneau, celui des grands coupés 4 portes ou berlines taille basse. Elle devra en découdre avec la Mercedes CLS (4,90 m), inauguratrice du segment, et les nouvelles venues plus haut de gamme Porsche Panamera (4,97 m) ou Aston Martin Rapide (5,02 m).

Déjà connue

Si vous avez déjà rencontré l'Audi Sportback Concept, exposé à Détroit en janvier 2009, vous avez vu les grandes lignes de l'Audi A7. Cette dernière s'en inspirera grandement, chose confirmée par la petite esquisse du site-teaser dédié.

Le teaser

Comme pour toutes les dernières nouveautés, Audi soigne son aguiche, en préparant soigneusement une saga de teaser sur une large période, loin de la traditionnelle photo « bout de phare avant-droit ». Ici, ce site en néerlandais (seulement !) vient illustrer la nouvelle Audi A7 via un œil, sans doute un message pour un futur regard intense.

Une vraie Audi

Comme tout voiture aux anneaux, elle sera chère, aura une calandre « Single Frame », rien de bien surprenant. Côté motorisations, elle débutera par des V6 essence et diesel, pour chapeauter sa gamme par une Audi S7 à moteur 4.2 V8 FSI, voir mettre la cerise sur le gâteau par le biais d'une Audi RS7. En termes de technologies, sécurité active ou passive, elle piochera sur ses sœurs Audi A6, et surtout Audi A8.

Rendez-vous donc dans une quarantaine de jours pour la présentation moscovite de l'Audi A7.