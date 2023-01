Audi Q5 Hybride : prix à partir de 55.800 euros !

Le Q5 Hybrid Quattro a dévoilé ses tarifs. Le SUV essence-électricité révèle ses deux versions et se révèle économe avec une consommation de 7 l/100 km pour 245 chevaux.

Voici les prix du nouveau Q5 Hybride de chez Audi, fort de 245 ch et capable de rouler électrique sur 3 km.

Belle mécanique



Cette version ne fait pas qu'amener une version hybride, elle comble l'espace entre le 2.0 TFSI 211 ch et le 3.2 FSI 270 ch. Avec une puissance totale de 245 chevaux et un couple gargantuesque de 480 Nm, digne d'un diesel, ce Q5 Hybrid amène une bonne alternative dans le créneau des SUV compacts, imitant les grands BMW X5 Activehybrid et Mercedes ML 450 Hybrid.





Sobre voire propre !



La prouesse de cet Audi Q5 hybride est qu'il peut parcourir 3 km sans utiliser le moteur essence, et peut utiliser le mode 100% électrique jusqu'à 60 km/h. Pratique en ville. En cela, la consommation moyenne tombe à 7,0 litres/100km, c'est 15% mieux que les versions TFSI 180 et 211 ch !





Prix élevé



Le tarif de cette Audi Q5 hybrid Quattro se révèle bien entendu au-dessus d'une version essence, du fait du coût des batteries. Mais à 55.800 euros, c'est 6.000 euros plus cher que le V6 270 chevaux ! Et la note est bien plus salée en finition Asus, à 60.500 euros. EIle se rattrappe néanmoins avec une dotation pléthorique avec jantes 19 pouces, GPS "Advanced" et système audio 10 HP et 5.1 et échappements chromés, peinture intégrale.

Les commandes sont d'ores-et-déjà ouvertes.