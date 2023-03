Audi Q7 : des nouvelles motorisations plus économes

L'Audi Q7 est dépassé par ses frères techniques. Il récupère tout de même des moteurs essence et diesel, ainsi que de nouveaux équipements techniques, à peine un an après son restylage.

Plutôt en fin de vie, l'Audi Q7 ne profite pas des dernières grandes évolutions techniques. Or il sait tirer des avantages d'éléments existants et de nouveaux équipements.

Concurrence interne

La vie est dure pour l'Audi Q7. Souffrant dans son propre clan de la concurrence de l'Audi Q5, il est aussi le dernier du trio qu'il compose avec le Porsche Cayenne et le Volkswagen Touareg, bâtis sur la même base, à ne pas profiter d'une version hybride. Heureusement, ses ingénieurs motoristes sont particulièrement doués et parviennent à compenser cette carence par quelques tours de force.



Equipements écolos

Figure de proue de la gamme, la version 3.0 TDI de 240 ch du SUV enregistre ainsi de beaux progrès. Grâce à la boîte automatique ZF à 8 rapports inaugurée sur l'A8, au système Start/Stop ou encore la récupération d'énergie au freinage, il voit sa consommation et ses émissions de CO2 chuter à 7,4 l/100 km pour 195 g/km.