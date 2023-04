Automoto : L'émission du 14 octobre 2012 en duplex du Mondial de l'Auto !

Ce dimanche, le magazine Automoto sera présenté en direct par Denis Brogniart et Marion Jollès Grosjean avec Jérôme Chont en duplex du Mondial de l'Automobile. Rendez-vous à 10h05 après le GP de Corée de Formule 1 !

Mondial 2012 - La voiture du futur :

Une voiture qui ne consomme que 2 litres aux 100 kilomètres, capable de détecter un obstacle ou de déclencher un freinage d'urgence... Ce n'est plus de la science-fiction. Lors du Mondial de l'Automobile, les constructeurs présentent ce qui se fait de mieux en matière d'innovation high-tech. Sécurité, technologies embarquées, carburant de demain.... Automoto a mené l'enquête et vous montre à quoi ressemblera la voiture de demain.



Comparo - Opel Mokka vs Nissan Qashqai :

L'Opel Mokka est l'une des nouveautés les plus attirantes du Mondial. Que vaut ce petit Crossover face à la star du marché, le Nissan Qashqai ? 40 000 personnes auraient déjà pré-commandé l'Opel sans même l'essayer. Le nouveau venu va-t-il détrôner la référence ? Duel.



Mondial 2012 - Le bilan :

Le Mondial s'achève ce dimanche. Quel est le premier bilan à tirer du plus grand rendez-vous automobile de l'année ? Est-ce un bon ou un mauvais cru ? Quelle voiture tire son épingle du jeu ? Que faut-il en retenir ?



Nouveau break Série 3 : une vraie BMW !

Les valeurs de BMW, c'est à la fois la sportivité, la technologie et le design. La nouvelle et cinquième génération de Série 3 Touring est-elle à la hauteur de ce triptyque ? Nous l'avons testée sur les routes de Charente en version diesel 330d de 258 chevaux. Une chose est sûre, les chronos sont au rendez-vous. Mais cela sera-t-il suffisant pour détrôner l'Audi A4 Avant, l'actuel leader du segment des breaks premium ? Premiers éléments de réponse dimanche dans Automoto.



Dossier - Faut-il acheter sa voiture à l'étranger ?

Acheter une voiture venant de l'étranger, est-ce un bon plan ? Mandataire, achat direct en Espagne, Belgique, Italie... Quelle réduction pouvez-vous espérer ? Quelles sont les arnaques ? Les bons plans ? L'équipe d'Automoto s'est glissée dans la peau d'un client pour vous aider à y voir plus clair. C'est le dossier de la semaine de la rédaction.



Philippe Streiff - Une voiture hallucinante pour un homme hors du commun :

Ancien pilote de Formule 1, Philippe Streiff est devenu tétraplégique après un accident lors d'essais privés au Brésil en 1989. Depuis, il a du reconstruire sa vie autour de son handicap. Et parmi ses priorités, conduire à nouveau. Après des années d'élaboration, il conduit aujourd'hui un prototype spécialement aménagé pour lui. Il nous fait découvrir sa BMW GT5 sans pédales et sans volant, et nous raconte la sensation de liberté que lui procure son extraordinaire véhicule...