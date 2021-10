Automoto : Sommaire de l'émission du 11 décembre 2011

Cette semaine dans Automoto : la Renault Twingo restylée à l'essai, la méthode Cohen en mode tuning, le nouvel Opel Zafira face au Scénic, les bons plans pour acheter une voiture et le test de la nouvelle BMW Série 1.

Automoto est une émission présentée par Marion Jollès, Jérôme Chont, et Jean-Pierre Gagick, chaque dimanche en direct sur TF1.





Les News de la Semaine



La Formule 1 accueille deux français : Romain Grosjean chez Lotus, et Charles Pic chez Marussia Virgin, un carambolage qui coûte très cher, une publicité spectaculaire, baisse de la mortalité routière ...





Les ERDF Masters Kart de Bercy 2011



Après 10 ans d'absence, le karting fait son retour au Palais Omnisport de Paris Bercy, avec une énorme innovation : la compétition se déroule avec des karts électriques ! Côté pilotes, Sebastien Loeb, octuple Champion du Monde des rallyes, tient le haut de l'affiche. Autre pilote de rallye présent : Sebastien Ogier. Côté circuit, les 3 derniers pilotes Français en Formule 1 seront là : Grosjean, Bourdais et Montagny, mais aussi les grands espoirs tricolores: Vergne et Bianchi. La compétition se déroule samedi soir et dimanche après-midi, mais dès dimanche matin dans Automoto, retrouvez les meilleurs moments et des séquences en coulisses.





Essai : la nouvelle Renault Twingo restylée



C'est votre petite citadine préférée. La Renault Twingo représente plus du 1/3 du marché en France. Et pourtant, la Twingo 2 sortie en 2007 avait perdu le charme de l'icône sortie en 1993. Eh bien, le design souriant est de retour ! La Twingo est restylée, plus sympathique, plus colorée, mieux équipée. Alors cette nouvelle Twingo retrouve-t-elle l'attrait des origines ? Que vaut la Française face à la Fiat 500 et la VW Up ? Essai détaillé.





Essai Comparo : Opel Zafira Tourer vs Renault Grand Scénic



C'est le Renault Grand Scénic qui a inventé le monospace compact 7 places en 1999. 12 ans après ses débuts, l'Opel Zafira fait une nouvelle fois peau neuve. Gabarit plus imposant, design exclusif, et toujours une modularité de premier ordre, le Zafira Tourer a-t-il les moyens de faire de l'ombre à la référence du segment, le Renault Grand Scénic ? Nous les avons comparés, en versions Diesel haut de gamme, à plus de 30 000 euros, et vous les avez essayés. Verdict ?











Essai vidéo : la nouvelle BMW Série 1



C'est la deuxième voiture la plus vendue de BMW ! Autrement dit, la nouvelle Série 1 est un modèle très important. Plus imposante, plus technologique, connaitra-t-elle le même succès que sa devancière ? Pour le savoir, nous l'avons faite tester par des propriétaires de l'ancienne génération. Ont-ils apprécié les évolutions apportées à la compacte premium ? Réponse dimanche dans Automoto





Dossier : les bons plans pour votre voiture



Avec plus de 5700 euros par an, le budget auto est la deuxième source de dépenses des ménages français. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est bien sûr l'entretien de notre voiture. Un poste qui, en 10 ans, a augmenté de plus de 60 %. Alors comment réduire cette dépense ? L'équipe d'Automoto a cherché et trouvé pour vous tous les bons plans qui vous permettront de réduire votre facture.







La Méthode Cohen : le Tuning



LMC à la rencontre des amateurs de tuning près d'Angers. Après le pic des années 2000, le tuning reste encore une valeur sûre de la passion automobile.