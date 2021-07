Automoto : Sommaire de l'émission du 11 octobre

Cette semaine dans Automoto : La Citroën Revolte en exclusivité, la Mercedes SLR Stirling Moss, l'Aprilia RSV4, le Peugeot Biper Teppee et nos conseils pour bien vendre sa voiture !

AUTOMOTO est une émission présentée par Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick, tous les dimanches en direct sur TF1 à 10h20.



Essai de l'une des plus belle voiture du monde

: Pas de pare-brise ni même de vitres mais elle coûte 900 000 euros ! C'est la toute dernière folie de Mercedes et de MacLaren, La SLR Stirling Moss est un objet de fantasme qui sera produite à seulement 75 exemplaires. Avec ses 650 chevaux, cette Mercedes est-elle la plus belle voiture du monde ? Essai de ce monstre du côté de St Tropez. Succès garanti.