Automoto : Sommaire de l'émission du 13 décembre

Cette semaine dans Automoto : l'essai de la Volkswagen Scirocco R, un reportage sur le Salon de Los Angeles, un duel GT entre la Jaguar XFR et l'Audi RS6 et un essai moto de la BMW S1000RR.

Automoto est une émission présentée par Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick, tous les dimanches en direct sur TF1 à 10h20.

Duel GT - Jaguar XFR / Audi RS6 - Le fauve est-il au niveau ?

Une Jaguar sur un circuit, est-ce vraiment raisonnable ? Face à la référence qu'est l'Audi RS6, la XFR est-elle au niveau ? Match au sommet entre ces 2 berlines aux apparences sages et au luxe ostentatoire mais qui rivalisent avec les plus extrêmes des sportives !

Essai - Volkswagen Scirocco R - un vent de folie ?

265 chevaux ! C'est la version la plus puissante jamais proposée par Volkswagen en 35 ans d'histoire de la Scirocco. Ce coupé sportif parviendra-t-il à rivaliser avec ses concurrentes que sont la Renault Mégane RS et la Ford Focus RS ? Qu'est ce que cette version a de plus que celle de base ? Essai.



Salon de Los Angeles - Le salon de l'après-crise ?

Dans la ville où l'automobile est reine, ce salon est le plus écolo jamais vu ! L'avenir sera-t-il hybride ou 100% électrique, la réponse est au Los Angeles Motor Show. Mais ce salon, c'est aussi l'occasion pour les 3 grands constructeurs américains de faire leur retour au 1er plan. Les Américains seraient-ils devenus enfin raisonnables ? La crise est-elle derrière nous ?



Moto - Essai BMW S1000RR - l'alternative allemande ?

La S1000RR est la 1ère hyper sportive de BMW, une moto développée par les ingénieurs de F1. Pourquoi le constructeur allemand a-t-il décidé de venir concurrencer les japonais ? Avec ses 193 chevaux pour 183 kilos, fait-elle mieux que la concurrence ? Philippe Monneret l'a essayé pour Automoto sur le mythique circuit du Castellet.