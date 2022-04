Automoto : Sommaire de l'émission du 3 juin 2012

Cette semaine dans Automoto : l'essai de la nouvelle Audi A3, les français aux 500 Miles d'Indianapolis, retour sur Alonso leader actuel en F1, la nouvelle Volvo V40 à l'essai et le test de la nouvelle Kawasaki Versys 1000.

Ce dimanche, l'émission Automoto sera présentée par Marion Jollès et Denis Brogniart , en direct à 10h20, sur TF1.

Kawasaki Versys 1000 : le crossover de la moto ?



Quel motard n'a pas rêvé d'une moto à l'aise en ville, capable d'aligner les kilomètres sur autoroute et permettant de sortir des sentiers battus. Une sorte de 3 en 1, un crossover compromis entre une GT, un trail et une sportive. Mais est-ce vraiment possible ? C'est le pari fou qu'a fait Kawasaki avec la Versys 1000. Que vaut vraiment ce nouveau modèle ? Pour le savoir, Philipe Monneret l'a poussé dans ses derniers retranchements.

Les 500 Miles d'Indianapolis vu des pilotes français



Le week-end dernier s'est courue la 96ème édition des 500 Miles d'Indianapolis. Pour la 1ère fois depuis 1920, trois pilotes français, Jean Alesi, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais ont pris part à l'une des courses les plus attendues de l'année. Avec des objectifs bien différents pour chacun, vivez de l'intérieur une incroyable édition des 500 Miles d'Indianapolis.

Nouvelle Audi A3 : la Meilleure des compactes premium ?



Après presque 3 millions d'exemplaires vendus, Audi vient de présenter la 3ème génération de sa petite berline compacte: l'A3. Pionnière sur son segment, elle doit désormais faire face à la Série 1 de BMW et à la nouvelle Mercedes Classe A. Pourquoi Audi a choisi de faire dans la continuité ? Qu'est-ce qui rend cette voiture si novatrice ?

Volvo V40, à la conquête de l'Allemagne



Le segment des berlines compactes premium est actuellement l'un de plus en vogue avec, entres autres, les Audi A3 et BMW Série 1. Volvo espère donc profiter de cet engouement pour installer sa nouvelle V40. Une première pour Volvo qui n'avait jusqu'à présent jamais proposé de berline compacte 5 portes dans sa gamme. Mais la suédoise a des arguments à faire valoir avec, notamment, son niveau de sécurité exceptionnel. Elle est en effet la première voiture à être équipée d'un airbag piéton. Suffisant pour exister face aux premiums allemands ? Réponse dimanche dans Automoto.

Formule 1 : Alonso, leader éphémère ?



La semaine dernière, le Grand Prix de Monaco a vu la victoire de Mark Webber, 6ème vainqueur différent en 6 courses. Du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1 ! Avec une telle inconstance dans les résultats, le pilote le plus régulier mène au championnat du monde : il s'agit de Fernando Alonso. Pourtant, depuis le début de saison, l'Espagnol se plaint de sa Ferrari, pas assez performante selon lui. Alonso est-il sincère ? La Ferrari est-elle vraiment en retrait, ou est-ce un coup de bluff ? L'Espagnol est-il un leader éphémère du championnat ? Enquête.