Automoto : Sommaire de l'émission du 4 mars 2012

Cette semaine dans Automoto : rencontre avec le pilote français de F1 Jean-Eric Vergne, le deuxième épisode du Défi à Val Thorens, l'essai de l'insolite Radical SR3, ce qui vous attend au Salon de Genève 2012, le test de la Kawasaki ER-6n et le nettoyage de printemps par la Méthode Cohen.

Ce dimanche, Automoto sera présenté par Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick, en direct à 10h20.







Défi Automoto à Val Thorens



C'est parti pour l'acte 2 du "Défi sur glace" Automoto ! Après l'entrainement la semaine dernière, nos personnalités tentent d'établir le meilleur chrono, sur la piste de Val Thorens, au volant d'une Audi RS3 de 340 chevaux ! Le duo Fabien Barthez / Tomer Sisley viendra-t-il à bout de la famille Laffite ? Laury Thilleman, Miss France 2011 et Jean Sulpice seront-ils à la hauteur ? Que vont faire Brigitte et Pascal, nos deux téléspectateurs, gagnants du concours Automoto.fr ? Réponse dimanche !









Formule 1 : Jean-Eric Vergne sur les traces de Vettel ?





Des 3 Français engagés en Formule 1, Jean-Eric Vergne est le plus précoce. A 21 ans, il va devenir le plus jeune Français de l'histoire au départ d'un Grand Prix. Repéré par Red Bull fin 2007, Vergne a été programmé pour gagner par la firme autrichienne, qui veut faire de lui le nouveau Vettel. Comme le double champion du monde allemand à ses débuts, Vergne va disputer une saison complète avec Toro Rosso, la petite soeur de Red Bull. Automoto est allé à la rencontre de Jean-Eric Vergne et sa famille en région parisienne, sur le circuit de karting de ses parents, là où tout a commencé.







Dossier : les coulisses du Salon de Genève 2012



Dans moins d'une semaine, c'est l'ouverture du 82eme Salon International de l'Auto et de l'Accessoire de Genève, l'un des plus grands salons au monde. Quelles seront les grandes stars de cet évènement ? De Paris à Genève, Automoto a mené l'enquête et vous plonge dans les coulisses du salon helvète.





Essai : la Radical SR3 SL



Vous avez toujours rêvé d'aller au supermarché avec une voiture de course ? De vous balader avec une barquette digne des 24 Heures du Mans ? C'est désormais possible avec la Radical SR3 SL ! Ce monstre, qui a battu les meilleures sur le circuit du Nurburgring, est désormais homologué pour rouler sur nos routes ! Peut-on vraiment l'utiliser au quotidien ? Que donne la Radical SR3 SL sur circuit ? Vous nous avez accompagnés sur cet essai complètement fou !





Esai Moto : la Kawasaki ER-6n



La Kawasaki ER6-N était la 4e meilleure vente moto en France en 2011. La nouvelle version conserve les atouts de ce best-seller tout en proposant quelques évolutions. Son moteur de 650cc, facile d'utilisation, et son gabarit en font l'une des motos préférées des débutants. Ce roadster au look agressif est essayé par notre consultant Automoto, Philippe Monneret.