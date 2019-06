Automoto : Sommaire de l'émission du 7 février 2010

Cette semaine dans Automoto : le Renault Wind en exclusivité, le Peugeot RCZ dans les rues de Paris, le nouvelle BMW Série 5 à l'essai, un enquête sur les 8 millions de Toyota rappelées...

Automoto est une émission présentée par Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick, tous les dimanches en direct sur TF1 à 10h20.