Automoto: Sommaire de l'émission du dimanche 13 fevrier 2011

Cette semaine, Vincent Lagaf' est aux commandes d'Automoto. Au programme de l'émission ce dimanche: l'essai de la Bentley Continental GT Supersport, un comparo entre l'Audi Q5, le BMW X3 et le Mercedes GLK, l'essai de la Yamaha R6...

Essai : Bentley Continental GT Supersport

La Bentley Continental GT Supersport est à l'essai dans Automoto. Une création made in England, développant 630 ch et capable de passer de 0 à 100km/h en 4 secondes. Et pour cet essai, Vincent Lagaf va réaliser le rêve d'un ami en proposant à Enzo, d'embarquer à bord de cette Bentley Continental GT Supersport.



Comparo : Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLK

Trois SUV en essai dans Automoto cette semaine, l'Audi Q5, le BMW X3 et le Mercedes GLK. Et pour tester ces trois voitures, Automoto a fait appel à 3 conductrices un peu spéciales : les « Gaffettes » du Juste Prix Nadya, Fanny et Doris.



Reportage : Lagaf' dans le désert

Véritable fan de quad, Vincent Lagaf' a pris part à la Transfennec, un raid qui se déroule dans le désert tunisien. Plus de 150 participants ont pris le départ de cette course de quads, et ont parcouru plus de 1.000 km à travers le désert.



Essai moto : Yamaha R6

Philippe Monneret et Vincent Lagaf' ont pris le guidon de la Yamaha R6 pour un essai pas comme les autres. Ils étaient accompagnés par Thibaut Bertin, un jeune pilote de course. Découvrez l'essai de la Yamaha R6 dimanche dans Automoto.



Enquête : les résolutions pour baisser le nombre de morts sur les routes

En 2010, le nombre de morts sur la route a bondi de 21%. Une hausse regrettable que le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux compte combattre. Quelles sont les mesures envisagées par le ministre de l'Intérieur ? C'est l'enquête Automoto de la semaine.



La Méthode Cohen

Internet permet-il de réduire son budget voiture ? La Méthode Cohen s'est penché sur le sujet. Acheter sa voiture ou la vendre, trouver une assurance, un crédit ou commander des pièces détachées ou des accessoires, Internet est-il l'endroit idéal pour économiser ?



