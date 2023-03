Automoto : Sommaire et Teaser de l'émission du 27 octobre 2013

Cette semaine dans Automoto, Denis Brogniart vous fait découvrir l'Auto Sport Academy, au coeur de du Grand Format, mais aussi : un duel No Limit entre la Jaguar F-type et la Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet, un Plein Phare sur les nouveaux radars embarqués, un essai de la nouvelle Hyundai i10 face à la Twingo et l'actu en 200 Chrono.

Plein Phare : voici les nouveaux radars embarqués

Attention vous pouvez désormais être flashés sans même vous en apercevoir. Depuis lundi, des véhicules de police banalisés sont équipés d'un nouveau système mobile. Il permet de mesurer les excès de vitesse à dans votre sens et à contresens. Autrement dit, vous pouvez croiser un radar roulant dans la file en face et recevoir votre contravention quelques jours plus tard. Un outil de plus pour les forces de l'ordre alors que le radar automatique en France fête ses 10 ans.



No Limit : Jaguar F-Type vs Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet

Depuis 50 ans, la Porsche 911 est la référence des sportives. Mais aujourd'hui, Jaguar a décidé de se confronter à la reine des sportives avec son nouveau roadster : la F-Type. La rigueur et l'expérience allemande face à la créativité et l'élégance anglaise, ce le duel de sportives du No Limit de la semaine.



200 chrono :

Le bon plan du 200 chrono cette semaine concerne les motos : Comment les protéger, les nettoyer de A à Z ? A l'autre bout de la planète, le rassemblement de la semaine avait lieu au Japon : le French Blue Meeting ! Ils sont Japonais et ils adorent les voitures françaises. Et comme toujours retrouvez les dernières infos et les vidéos insolites du web.



Essai : la nouvelle Hyundai i10 s'attaque à la Twingo

Le constructeur Hyundai continue son développement avec la nouvelle génération de l'10. Cette petite citadine se veut une concurrente directe de la Twingo, star de Renault. Pourquoi la Coréenne est aussi ambitieuse ? Quels sont ses atouts majeurs ? Qui remporte ce match ? Essai sans concession.



Grand Format : l'Auto Sport Academy, réservoir à champions

L'Auto Sport Academy est unique au monde : une formation pour devenir pilote. Théo, 10 ans, vient d'y entrer. Pierre Gasly, 17 ans, est lui sur la voie royale pour, peut-être, prétendre à la Formule 1. Il a gagné, dimanche 20 octobre, le titre de champion d'Europe de Formule Renault 2.0. Découvrez ces deux jeunes pilotes, sur circuit, à la poursuite de leur rêve : piloter en F1.