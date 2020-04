Nous avons testé : le Kart sur Glace

Le Kart sur Glace est une discipline relativement récente. Nous avons pu la tester lors du challenge Nocti'Kart organisé par les étudiants du Master 2 Management des Événements et des Loisirs Sportifs de l'université Paris Sud 11.

Lorsque l'on évoque une course automobile sur glace, on pense tout de suite au Trophée Andros. Mais si vous n'êtes pas pilote, vous pouvez vous aussi goûter aux joies de la glisse sur 4 roues !



Des karts (forcément) électriques

Les compétitions se déroulent presque toujours sur la glace d'une patinoire. Pas question de laisser les moteurs bruyants déverser leur huile. Place donc à une dizaine de karts électriques, équipés de pneus à clous, qui se rechargent en 10 minutes pour presque autant de temps sur la piste.



En piste !

Dès les premiers tours de roues, on oublie bien vite nos préjugés sur les karts électriques. Sur le bitume, ces engins doivent encore faire leurs preuves... mais sur la glace, on oublie bien vite ses lacunes ! Les sensations de glisse immédiates rendent la conduite très intéressante : on ne cherche plus à faire un chrono, mais à faire les plus belles glissades possibles, quitte à perdre un peu de temps en sortie de virage.



Tout pour le fun

Si vous choisissez de faire un tour de Kart sur Glace, oubliez tout de suite le chronomètre. Le plaisir réside simplement dans la conduite et la sensation de glisse. Un joli dérapage vaut largement quelques dixièmes au tableau d'affichage. La reprise est parfois frustrante mais cela est surtout dû au fait que les machines voient leurs puissances limitées électroniquement pour vous éviter une sorties de piste en bout de ligne droite, qui se terminerait dans la balustrade !



Une bien belle expérience donc, qui rend la compétition beaucoup plus pragmatique puisque tous les concurrents ressortent avec le sourire, les plus rapides ou les moins pressés.