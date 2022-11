Bentley a levé le voile sur la (surpuissante) Continental Supersports 2017

Un peu plus tôt que prévu, Bentley a révélé son tout nouveau modèle, la Continental Supersports, désigné comme le plus extrême de la marque. La déclinaison de la Continental GT a repoussé les limites à 710 chevaux !

Le constructeur britannique n’a pas menti : la toute dernière sportive de la marque est bien « la plus extrême des Bentley de tous les temps » comme annoncé lors du premier teaser révélé il y a quelques jours.

Continental Supersports a poussé le moteur W12 de 6,0L jusqu’à 710 chevaux, grâce notamment à un turbocompresseur revu, soit 68 de plus que la déjà réjouissante GT Speed, modèle le plus puissant jusqu’alors. Avec un couple réévalué à 750 Nm, elle engloutit le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. C’est six dixièmes de mieux que l'avant-dernière déclinaison. Vitesse de pointe ? 336km/h ! Quand Bentley dit, Bentley fait. Pour le bolide chargé d’accompagner la fin de carrière de la GT, le constructeur de Crewe ne pouvait pas faire beaucoup mieux.

La Bentley Continental Supersports

Du rouge et du carbone

Esthétiquement, le surpuissant vaisseau amiral de 2280 kg est reconnaissable par son nouveau kit carrosserie, ses nombreux artifices en fibre de carbone (bas de caisse, sorties d’air, becquet, etc…) et les étriers rouges siglées par la firme. L’intérieur, mêlant luxe et sportivité, adopte une importance touche de rouge, sur la sellerie, les tapis et même le volant. La version découvrable, moins performante, a elle aussi été révélée. Les prix des deux monstres, qui devraient être présentés à Détroit, n’ont pas encore été dévoilés.