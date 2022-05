Bentley enregistre des ventes record en 2013

Pour la première fois de son histoire, le constructeur de luxe britannique Bentley a passé la barre des 10.000 voitures vendues en 2013, grâce à la reprise du marché américain.

Bentley s'envole

La crise est définitivement terminée pour le marché des automobiles de luxe, comme le prouve la performance de Bentley enregistrant la meilleure performance de son histoire avec 10.120 voitures livrées contre 8.510 en 2012, soit une hausse de 18,9%.



"2013 représente notre quatrième année consécutive de hausse à double chiffre, nous établissant en tant que marque de luxe la plus recherchée au monde" explique le PDG Wolfgang Schreiber, "nous allons continuer de gagner des clients et sommes certains que 2014 sera une nouvelle année de succès pour Bentley".



Merci les Etats-Unis !

La marque de Crewe n'offre pas de détail par modèle mais précise cependant que sa nouvelle berline, la Flying Spur, s'est écoulée à plus de 2.000 exemplaires sur les quatre derniers mois de l'année, contre 2.700 unités par an pour l'ancien modèle Continental Flying Spur.



Le constructeur britannique confirme la bonne tenue du marché américain, représentant près d'un tiers de ses ventes (31%), avec 3.140 unités (+28%), une petite faiblesse en Chine où les ventes ont légèrement chuté à 2.191 unités (-3%), un décollage du marché au Moyen-Orient avec 1.185 unités (+45%) et un bond sur son marché national avec 1.381 unités (+25%).



Pour rappel, Bentley vend actuellement le coupé Continental GT (à partir de 171.000 euros) décliné en cabriolet GTC, la berline Flying Spur (193.000 euros), ainsi que le ultra-haut de gamme Mulsanne (297.000 euros).