Bientôt une future berline chez Lamborghini ?

Dans un entretien accordé à CarAdvice, Stefano Domenicali, le patron de la marque transalpine, n'a pas exclu la commercialisation d'une berline quatre-places dans les prochaines années, même s'il se veut prudent sur le sujet.

Souvenez-vous. 2008, Mondial de l'Automobile à Paris. Lamborghini faisait sensations en dévoilant son concept-car Estoque. Un engin magnifique qui préfigurait l'arrivée d'une berline aux lignes magnifiques signée Sant'Agata Bolognese. Malheureusement, la crise financière est passée par là et le projet est tombé à l'eau. Enfin, pas complètement selon les dernières informations données par le site CarAdvice.

Bien faire les comptes

Interrogé par nos confrères australiens, Stefano Domenicali, le patron du constructeur italien, s'est montré très prudent sur la question, n'excluant toutefois pas l'arrivée d'un modèle plus familial. « Vous savez, les quatre-places ont fait partie de notre histoire. Nous devons être humbles et ne pas nous précipiter (…) C'est un processus que nous devons entamer pour prendre la bonne décision au bon moment. Nous sommes actuellement, d'un point de vue financier, à un stade où nous sommes rentables. Mais ou en serons-nous dans deux ans ? ».

Du lourd à venir chez Lamborghini

Financièrement, justement, Lamborghini est sur la bonne trajectoire. Preuve en est : la firme de Sant'Agata Bolognese a enregistré 2.013 immatriculations sur les six premiers mois de 2016, soit un record et 7% de plus que l'année dernière où 1.882 exemplaires avaient été écoulés sur la même période. Plus encore, le constructeur transalpin envisage de avec la production de son futur SUV Urus ainsi que le remplacement des coupés Aventador et Huracan.

Lamborghini Urus Concept 2012 : présentation officielle





Et que tous les passionnés de la marque se rassurent : « Lamborghini a un ADN spécifique en termes de voiture. Et le V12 restera sur le segment des super-sportives ». Si c'est le patron qui le dit...

