BlueMotion II: La Passat écolo

C'est un nouveau palier que vient de franchir Volkswagen avec sa Passat BlueMotion II: sa consommation s'approche des 4L au 100 km. Malheureusement, ce n'est qu'un prototype.

Au salon de Paris, Volkswagen a présenté un prototype de Passat BlueMotion II répondant déjà aux critères des normes Euro 6 attendues pour 2014. Ce break est la Passat la plus sobre jamais présentée avec une moyenne annoncée de 4,1 l et un taux de CO2 de 109 g/km. Avec un plein, cette voiture peut parcourir jusqu'à 1700 km. Et même un peu plus. Comme sur la Passat BlueMotion, cette étude bénéficie de modifications d'ordre aérodynamique, d'une fonction Start/Stop, d'un moteur TDI Common Rail et de rapports de transmission allongés. La Passat BlueMotion II est également dotée, une première pour une VW, d'un système de récupération de l'énergie de freinage.



En attendant l'arrivée d'une version de série de la BlueMotion II, Volkswagen proposera dès 2009, la Blue TDI. Le moteur sous le capot est basé sur le 2 litres de 140 ch (103 kW). Sa puissance est portée à 143 ch (105 kW) tout en abaissant la consommation. La Passat est également équipée d'un pot catalytique SCR avec additif AdBlue pour réduire la concentration d'oxydes d'azote (NOx). C'est cet additif qui justifie le nom de Blue TDI. Volkswagen proposera la version de série Blue TDI dans les déclinaisons berline et break.



