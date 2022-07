BMW i8 2014 : des livraisons à partir de juin et performances améliorées

Modèle à part dans le monde des sportives, le coupé i8 et son allure futuriste seront disponibles à la livraison dès juin 2014, BMW précisant ses nouvelles caractéristiques, la consommation et les performances ayant été optimisées entre-temps.

Le futur est pour juin

Présentée officiellement au Salon de Francfort en septembre 2013, la BMW i8 ne pouvait être que pré-commandée, en attendant la fin de son développement. le constructeur bavarois a déclaré lundi 10 mars avoir finalisé son coupé hybride rechargeable et terminé les outils de productions.



Ainsi, la production des véhicules démarrera en avril, et les livraisons pourront débuter au mois de juin "pour les principaux marchés européens". Dont la France, où le tarif du bolide avant-gardiste est de 124.000 euros, bonus écologique de 4.000 euros déduit.



Pour les fameux, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2014, où il seront montés en option. Cette première mondiale pour une voiture de production n'a toutefois pas encore de prix.



Encore plus vive et sobre

Mieux que cette annonce d'arrivée "en concessions" (le terme est légèrement usurpé vu le nombre de concessions qui verront une i8), la marque allemande a amélioré les performances du coupé, que ce soit en termes sportifs ou d'efficience.



Mue par un moteur hybride puissant de 362 chevaux, combinant 3 cylindres 1,5 litre essence turbo 231 ch à l'arrière et un bloc électrique de 131 ch à l'avant, la BMW i8 réalise le 0-100 km/h en 4,4 secondes, soit un dixième de mieux que précédemment annoncé. Le poids reste identique, à 1.485 kg.



Déjà très remarquée pour sa consommation moyenne théorique très basse, grâce en partie à son autonomie en mode électrique de 37 kilomètres, la sportive teutonne abaisse son appétit à 2,1 l/100 km, contre 2,5 l/100 km, les émissions de CO2 se réduisant de 59 à 49 g/km. Soit aussi bien qu'une Toyota Prius rechargeable, moins lourde (1.425 kg) et presque 3 fois moins puissante (136 ch).



Cependant, BMW précise que la consommation est d'environ 5 l/100km dans un trajet quotidien typique, et d'environ 7 l/100 km lors d'un trajet sur route ou autoroute.