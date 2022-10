La BMW M4 Cabriolet dévoilée vendredi ?

La déclinaison de la BMW M4 en version Cabriolet devrait être dévoilée en fin de semaine. Et cette date ne serait pas choisie au hasard.

Il y a quelques jours, un média britannique affirmait que BMW n'avait pas dévoilé tous ces modèles pour le Festival of Speed de Goodwood. Ce qui laissait penser que la marque allemande aurait pu présenter la M4 Cabriolet et une série spéciale pour fêter les 30 ans de la M5.

Premières infos le 4 Avril ?

Il n'en est rien, selon AutoEvolution, il se pourrait que BMW dévoile encore avant sa nouvelle M4 Cabriolet. Elle pourrait être présentée vendredi prochain. La date est symbolique puisqu'elle correspondra au 4 avril, soit le 04/04/2014.

Présentée au Salon de New York

On devrait donc attendre jusqu'à vendredi pour avoir les premières images et les premières informations officielles. La présentation à la presse et au public interviendra un peu plus tard, le 16 Avril pour le Salon de New York.

Peu de nouveautés

Toutefois, cette version cabriolet ne présentera pas beaucoup de nouveautés. Elle devrait avoir un toit rigide escamotable comme la Série 4 Cabriolet. Elle devrait posséder les mêmes caractéristiques techniques que la M4 Coupé. Sous le capot, ce serait donc un six cylindres bi-turbo de 431 ch qui développe un couple de 550 Nm.