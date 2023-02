Vidéo : la BMW M4 GTS en 7 min 28 s sur le circuit du Nürburgring

Lors de sa présentation début octobre 2015, la marque allemande a targué que son dernier bolide, le M4 GTS réalisait le tour du circuit du Nürburgring en 7 minutes et 28 secondes. Désormais, la vidéo confirme les dires.

Alors que la Renault Clio R.S. 220 Trophy est la citadine la plus rapide sur le Nürburgring Nordschleife avec un chrono de 8 minutes et 23 secondes, la dernière BMW GTS explose les compteurs.



BMW M4 GTS et le circuit de Nürburging





7 minutes 28 secondes

Entre les mains expertes de Joerg Weidinger, sur le circuit de Nürburgring Nordschleife la nouvelle BMW M4 GTS effectue le tour de piste de 20,832 km en 7 minutes 27 secondes 88 centièmes. Une belle performance pour ce bolide de 500 chevaux. A titre comparatif, la BMW M4 classique de 431 chevaux a effectué le tour dont le temps sur le circuit s’établit à 7 minutes et 52 secondes. C’est quand même près de 30 secondes de mieux ! Avant la M4 GTS, les chronos des modèles BMW les plus rapides sur le Nürburgring, étaient les M3 GTS en 7 minutes et 48 secondes, et M3 CSL en 7 secondes 50 seconde. Si les amateurs de conduite sportive étaient désireux de s’offrir le dernier-né de la marque allemande, il faudra se faire à l’idée que c’est impossible. En effet, les 700 exemplaires destinés à la production ont déjà tous été vendus.

La BMW M4 GTS 2016 en images officielles











305 km/h en pointe !

Avec le moteur 6 cylindres en ligne 3,0 litres à double turbos la GTS du constructeur allemand s’offre une puissance de 500 chevaux, associé à une boîte 7 rapports à double embrayage, qui lui permet d’avaler le 0-100 km/h en 3,8 secondes et une vitesse de pointe, limitée électroniquement, à 305 km/h. La consommation est équivalente à la M4 classique, à 8,3 l/100 km théoriques en cycle mixte pour 194 g/km de CO2 rejetés.

Les 700 exemplaires fabriqués, ont été vendus à 146.200 euros en Allemagne.

BMW M4 GTS 2016 : Présentation officielle