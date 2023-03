BMW R NineT 2014 : le roadster en photos, infos et vidéo officielles

Lâchées par le site italien La Repubblica, ce sont les toutes premières photos officielles du nouveau roadster BMW aux airs de café racer, célébrant prochainement les 90 ans de la branche Motorrad au Salon de Milan, l'EICMA.

Ré(pas)tro

Très concerné par les fuites de photos officielles - dernièrement la -, BMW est touché ce mercredi via sa branche deux roues, Motorrad. Son futur modèle, la R NineT, a vu ses photos publiées en avance sur un article du site italien La Repubblica, retiré depuis. Mais l'erreur a été remarquée, et les photos ont été diffusés sur plusieurs sites, dont InazumaCafe. BMW a suivi quelques heures après, en livrant le communiqué etimages officielles.



Tirant ses inspirations du concept-bike des 90 ans "Ninety" et surtout du Lo-Rider de 2008, ce roadster basé sur la R1200R adopte un style tout en sobriété sans carénage, mais ne sombrant pas dans le rétro, et confirme son rapprochement étroit avec la Moto Guzzi Griso. A noter, l'échappement double en titane est signé Akrapovic, et la fourche inversée est récupéré de la S 1000 RR.

110 chevaux confirmés

La mécanique de cette R Nine est sans surprise, la base de R 1200 R étant confirmée. Le bicylindre boxer 1.170 cm3 refrroidie à air/huile officie logiquement, avec une puissance de 110 chevaux à 7.750 tr/min, un couple de 119 Nm à 6.000 tr/min pour un poids de 222 kg à vide. Derrière les jantes vintage en alliage à moyeux noir en aluminium, les freins chargés d'arrêter la bête mesurent 320 mm de diamètres et sontcouplés à des étriers monobloc 4 pistons.



Le prix, encore inconnu, serait légèrement plus élevé que la Moto Guzzi, estimé à 13.000 euros.