BMW : Une pluie de nouveautés d'ici la fin 2018

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

BMW annonce : il y aura plus de 40 nouvelles recrues d'ici la fin de l'année prochaine. Un projet inédit que le groupe a dévoilé lors de sa conférence de presse annuelle.

On ne va pas se mentir, les affaires marchent pour BMW. Le rouage a l'air tellement bien affûté que le constructeur se veut gourmand. Lors de la conférence annuelle à Munich (Allemagne), le groupe a fait savoir son ambitieux projet à son auditoire : sortir plus de 40 nouveaux modèles d'ici la fin de l'année 2018, face à la concurrence toujours plus accrue.

"Nous lançons la plus grande offensive de produits de l'histoire" a déclaré Harald Kruger, patron de la firme, "Nous avons entamé une transformation comme notre société n'en a jamais connue" conclut-il.

Mais alors, qui seront ces futurs véhicules bientôt inscrits au catalogue du groupe ? Voici un tour d'horizon.



Du SUV à gogo !

Derrière cette annonce se cache les SUV X2 et X7. Au chapitre des baroudeurs, la Rolls-Royce vient également faire une apparition avec son "Cullinan".

Les modèles déjà existants feront une belle place aux nouvelles générations. C'est le cas du X3, dont la conception prochaine vient d'être officiellement confirmée ou comme la Rolls-Royce Phantom 8ème du nom qui arrive pour la fin 2017.

Les protagonistes seront épaulées par celui que l'on appelle déjà le "Z5", un cabriolet qui n'est autre que le fruit du travail de la collaboration avec Toyota ainsi que par la bestiale BMW M5 qui fait évidemment partie du projet !

Un futur électrique !

Une version électrique du X3 devrait également voir le jour. Sur ce côté là, BMW annonce également d'autres véhicules électrisants comme une Mini Cooper. En parlant de voitures vertes, la i8 devrait ôter le haut et sa version coupé devrait vraisemblablement passer par la case restylage d'ici 2019.