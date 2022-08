Bol d'Or 2012 : victoire Kawasaki !

Les pilotes français Julien Da Costa, Olivier Four et Grégory Leblanc sur la ZX-10R n°11 ont permis à la marque japonaise Kawasaki de remporter son premier trophée dans la compétition depuis 1997 !

Vincent Philippe et Suzuki ont été défaits, c'est Kawasaki qui gagne cette édition 2012 du Bol d'Or à Magny-Cours !







15 ans !





C'est le nombre d'années qui ont séparé la dernièer victoire de Kawasaki et le trophée remporté ce dimanche au terme de ce Bol d'Or 2012. La machine n°11 pilotée par les français Gérogy Leblanc, Olivier Four et le représentant star Julien Da Costa a franchi la ligne d'arrivée avec une minute et 41 secondes d'avance - quasiment un tour - sur Suzuki, quadruple champion en titre et favori de la course.



Mot du vainqueur



Julien Da Costa s'exprimait parès l'arrivée dimanche : "Honnêtement, c'est certainement ma victoire la plus difficile. Lorsque l'on a vu que la Suzuki ne lâcherait rien, je suis vraiment allé au bout de moi-même. Ce soir je suis épuisé mais c'est une très belle fatigue."





Le favori défait





Vincent Philippe, huit fois vainqueur du Bol d'Or et des 4 éditions précédentes, n'a pas amélioré le record. Après une chute et une fracture de la clavicule droite, le français a laissé ses deux coéquipiers Fabien Forêt et Anthony Delhalle terminer 2è sur la Suzuki n°1, la GSX-R 1000 du team SERT.





Classement Bol D'Or 2012 :





1. Costa/Leblanc/Four (Kawasaki N°11) 781 tours

2. Philippe/Delhalle/Foret (Suzuki N°1) +101.1 s

3. Jerman/Martin/Giabbani (Yamaha N°7) +5 tours

4. Checa/Foray/Lagrive (Yamaha N°94) +5 tours

5. Ribalta/Dos Santos/Zizon (Yamaha N°4) à 16 t

6. Debise/Delègue/Holub (Kawasaki N°24) +31 tours

7. Buisson/Fastre/Vallcaneras (BMW N°13) +32 tours

8. Lucas/Hardt/Duguet (Suzuki N°67) +33 tours

9. Donald/McGuinness/Andrews (Honda N°77) + 34 tours

10. Keymeulen/Cudlin/Vizzielo (Yamaha N°9) +40 tours