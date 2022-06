Les bons plans pour réparer votre voiture

Le budget de l'automobiliste a sensiblement grimpé cette année 2011. Fini de trinquer, il existe de nombreuses solutions pour économiser sur l'entretien et la réparation de votre auto. Voici quelques bonnes adresses.

Marre d'entretenir ou de réparer votre voiture à prix d'or ? Nous vous proposons quelques alternatives.





A bas la crise !





Réparer sa voiture ou sa moto dans un garage n'est pas l'unique issue afin la remettre à jour. Premièrerement, vous pouvez acheter vous-même vos pièces, qu'elles soient d'occasions, ou neuves. Une fois vos pièces en main, il est possible de bricoler sa voiture, et pas seulement si vous êtes initiés. Des garages, dits "self-garages", vous louent le pont et peuvent vous conseillez et vous suivre dans votre opération. Enfin, des sociétés vous donnent l'occasion de jouer le "client mystère", et ainsi réparer votre véhicule gratuitement.



Voici quelques bonnes adresses pour économiser sur votre entretien ou vos réparations :



Careco (Achat de pièces d'occasion)Oscaro.com (Achat de pièces sur internet)Repareco (Location de pont)Presence (Société client mystère)