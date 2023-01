Bonus écologique : le (vrai) nouveau barème au 1er août 2012

Publié au Journal Officiel, le nouveau bonus écologique automobile a créé la surprise, puisque légèrement différent des annonces faites par le gouvernement quelques jours plus tôt.

Appliqué dès ce mercredi 1er août 2012, ce nouveau barème du bonus écologique révise les prix des hybrides et électriques.

Ça change encore

Oubliez les dires de la semaine dernière. Présenté le 25 juillet, le plan d'aide à la filière automobile était animé en grande partie par l'augmentation substantielle de l'aide en faveur des véhicules peu émissifs en CO2, des voitures hybrides et électriques. Sauf que le décret n°2012-925 du 30 juillet 2012, publié dans le Journal Officiel de mardi, rend une copie légèrement différente.

Aides pour les électriques

Les véhicules électriques gardent leur "superbonus" augmenté de 5.000 à 7.000 euros, mais le seuil de CO2 est rabaissé de 50 à 20 g/km de CO2 émis. Petite compensation, le plafonnement de l'aide est augmenté de 20 à 30%. Cela crée une nouvelle tranche, de 21 à 50 g/km (soit les hybrides rechargeables ou hybride-série) donnant 5.000 euros de bonus.

Aides pour les hybrides et autres

La case de 51 à 60 g/km, qui n'était jusque-là non explicité par la nouvelle mesure, grimpe de 3.500 à 4.500 euros, et ne concerne que la Fisker Karma. Les hybrides ne voient rien de modifié, le bonus étant de 4.000 euros (contre 2.000 auparavant), avec plafonnement de 10% du prix d'achat. Toutefois, le palier de 61 à 90 g/km passe de 400 à 550 euros et non plus 500 euros, celui de 91 à 105 g/km évoluant de 100 à 200 euros, et non 150 euros comme cela avait été annoncé.

Prix des hybrides et électriques (mis à jour)

Chevrolet Volt : 39.150 euros

Citroën C-ZERO : 26.550 euros

Citroën DS5 Hybrid4 : 38.200 euros

Fisker Karma : 92.070 euros

Honda Jazz Hybride : 18.225 euros

Honda CR-Z : 20.025 euros

Honda Insight : 20.250 euros

Lexus CT 200h : 26.460 euros

Nissan LEAF : 28.990 euros

Opel Ampera : 38.900 euros

Peugeot iOn : 22.500 euros

Peugeot 3008 Hybrid4 : 33.840 euros

Peugeot 508 Hybrid4 : 35.280 euros

Peugeot 508 RXH : 41.800 euros

Renault ZOE : 13.700 euros

Renault Fluence Z.E. : 18.900 euros

Toyota Yaris Hybride : 16.650 euros

Toyota Auris Hybride : 21.600 euros

Toyota Prius : 25.200 euros

Toyota Prius rechargeable : 32.000 euros