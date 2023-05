Bugatti Veyron 16.4 Légendes Black Bess 2014 : en noir et or 24 carats

Référence à la Type 18 du même nom de Roland Garros datant d'un siècle, cette Veyron Black Bess éditée à trois exemplaires se pare de noir et d'inserts en or 24 carats, et sera vendue 2,15 millions d'euros après sa présentation au Salon de Pékin le 20 avril (Chine).

Une « Légendes » hommage à une légende

Cinquième épisode de la saga Légendes, cette édition Black Bess se diffuse, à l'instar des quatre premières, à trois exemplaires seulement. Basée sur la Grand Sport Vitesse, la découvrable de 1.200 chevaux, cette série très limitée rend hommage à la Type 18 Black Bess aujourd'hui âgée de plus de cent ans.



« Au cours de son histoire, Bugatti n'a pas seulement construit des voitures de course couronnées d'un grand succès » raconte le PDG de Bugatti, Wolfgang Schreiber, « il a également mis en circulation des véhicules routiers exceptionnels. En tant que routière la plus rapide de son époque, la Type 18 était au-dessus du lot. Elle est le digne précurseur de la Veyron, et à ce titre, une légende de Bugatti. »



La Type 18 était un supercar à sa fabrication en 1912, et également très rare via ses 7 exemplaires. Equipée d'un 5,0 litres 4 cylindres de 100 chevaux, la Bugatti pouvait atteindre les 160 km/h en pointe - un exploit à l'époque - et a servi de mouture pour Ettore Bugatti lui-même, notamment lors de la course de côte du Mont Ventoux qu'il gagnât. Autre client de choix de la Type 18, le célèbre aviateur Roland Garros reçut son engin le 18 septembre 1913, et le baptisa « Black Bess » en référence à un cheval anglais.



De l'or 24 carats

Revenons en 2014, avec la Veyron grand Sport Vitesse également baptisée Black Bess. Comme son ancêtre centenaire, c'est un noir brillant profond orné d'or qui recouvre la carrosserie en fibre de carbone de l'hypercar. Et il n'est pas question d'une couleur or, mais de véritable or 24 carats incrusté dans le contour de calandre, le logo « EB » arrière et intérieur, ainsi que le logo du moyeu des quatre jantes. Des bandes dorées s'ajoutent à l'avant, courant des phares aux portes, le monogramme « Black Bess » des bouchons d'huile et de réservoir étant recouverts de peinture dorée.



L'intérieur arbore deux cuirs, l'un brun « Havanna » sur la planche de bord, garniture de portes, et le neige sur le reste. Un troisième cuir rouge orne le cercle de volant, comme sur la Type 18. Sur les contreportes affichent des scènes esquissées à la main, représentant la Type 18 et le Morane Saulnier Type H, l'avion de Roland Garros. Enfin, le levier de vitesse et le cache de console centrale utilise du bois de rose.



Exposée à l'Auto China 2014 à Pékin le 20 avril, la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Légendes Black Bess de son nom complet éditée à trois exemplaires en coûtera 2,15 millions d'euros l'unité.