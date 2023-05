Chantilly : Une Renault 5 Turbo 2 estimée à plus de 65.000 €

A l’occasion de la troisième édition du Chantilly Arts & Elégance qui se tiendra ce week-end, la maison d’enchères Bonhams met en vente une Renault 5 Turbo 2 de 1984 estimée entre 65.000 et 85.000 €. Immatriculée en Belgique, elle est homologuée pour le Groupe B en rallye.

Un exemplaire de la Renault 5 Turbo 2 datant de 1984 sera proposé par Bonhams lors de la vente aux enchères de Chantilly.





Plus de 65.000 €

Immatriculé le 31 janvier 1984, cet exemplaire de la très rare Renault 5 Turbo 2 a probablement passé la majeure partie de sa vie en France, bien qu’elle fut rachetée en 2007 par le pilote belge Claudie Tanghe et emmenée dans son pays natal, où elle réside encore à l’heure actuelle chez un autre propriétaire. Estimée entre 65.000 et 85.000 €, elle est homologuée pour le Groupe B et a bénéficié d’une révision complète du moteur et de la boîte de vitesse en 2007, garantissant un parfait état de fonctionnement.

La petite sportive est fournie avec un certificat de conformité datant de 2008, ses anciens papiers d’immatriculation belges ainsi que les nouveaux, son contrôle technique belge de 2014, un car-pass indiquant le kilométrage parcouru en Belgique ainsi qu’un manuel du propriétaire.

Série limitée

Dévoilée à Paris en 1978 et produite en série très limitée entre 1979 et 1986 afin de servir de modèle d’homologation, la sportive au losange fit son entrée dans la compétition dès 1980 en Groupe B. L’année suivante, le célèbre duo Ragnotti/Andrié remporta à son volant le rallye Monte-Carlo puis le Tour de Corse en 1982.

A ne pas confondre avec la Renault 5 Gordini Turbo et la GT Turbo, la petite sportive était dotée d’un moteur 1,4 litre turbocompressé en position centrale de 160 chevaux lui permettant d’atteindre les 260 km/h et d’abattre le 0 à 100 en 7 secondes environ.