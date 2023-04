La Chevrolet Camaro 1967 de Transformers 4 est à vendre

La Chevrolet Camaro 1967 qui a joué Bumblebee dans Transformers : Age of Extinction sera mise en vente lors des enchères Barrett Jackson « Collector Car » à Scottsdale, en Arizona, le 23 Janvier 2016.

L’annonce ne dit pas si le modèle se transforme en super-robot…



La Chevrolet Camaro « Bourdon » en vente

Actuellement détenu par le réalisateur Michael Bay, le modèle, conduit par Mark Wahlberg dans le dernier volet de la saga Transformers, s’offre une robe noire carbone et des pointes de jaune, d’où son nom Bumblebee, qui signifie bourdon en français. La à des ailes plus larges que le modèle classique de 1967 ainsi que des phares à LED, sans oublier l’écusson des Autobots (les héros du film) installé sur le moteur, le coffre et le volant.

La Chevrolet Camaro 1967 de Transformers 4 en images

Camaro de Transfromers 4 est n’a rien à envier au modèle classique, Bumblebee est un « resto-mod », sous sa carrosserie d’époque, tout est moderne. La bolide s’offre le moteur de la dernière Corvette et de la cinquième génération de Camaro, le bloc V8 LS3 de 6,2 litres de 430 chevaux, connecté à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses. Barrett Jackson n'a pas mentionné les chiffres de performance, mais la Camaro cinquième du nom avale le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes pour une vitesse de pointe de 280 km/h.

Le prix de départ n’est pas mentionné, mais ce bolide devrait faire des heureux chez les collectionneurs. Pour le savoir, rendez-vous le 23 janvier 2016.

