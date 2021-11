Citroën C4 Aircross : un crossover aux accents japonais

Dérivé du Mitsubishi ASX, le crossover Citroën disponible en 2 et 4 roues motrices se présente sous le nom de C4 Aircross, affublé d'un visage spécifique.

Très proche esthétiquement de la compacte, le Citroën C4 Crosser dispose en fait de la base du Mitsubishi ASX.







Naissance d'un trio



Le Mitsubishi ASX, sorti fin 2009, était né avec un destin déjà tracé, celui de donner naissance ultérieurement à deux frères français chez Citroën et Peugeot. () Cela est donc réalité au bout de 2 ans, le temps d'installer confortablement le japonais dans la catégorie. Le Citroën C4 Crosser en reprend la base technique, les moteurs (PSA d'origine), mais transforme les parties avant et arrière pour se distinguer.





Reconnaissable



Sur ces premières photo fournies par Citroën, la silhouette originale japonaise reste avec son pli latéral marqué. C'est dans le faciès que l'on comprend le nom "C4 Aircross", le dessin des phares et de la calandre s'apparentant à celui de la compacte. Ailleurs, le montant C avec son détachement et son inscription "Aircross" permettent de reconnaître le Citroën, tandis que les feux arrière en boomerang s'inspire davantage du DS5.





Ses moteurs



Le catalogue de motorisations n'innovent en rien, car reprend celui de l'ASX. Le diesel 1.6 litre HDi 10 chevaux, ainsi que sa version 1.8 litre 150 chevaux pour ceux recherchant plus de souplesse. En essence, seul le bloc 1.6 litre 115 chevaux sera proposé, le 2.0 litres 150 ch étant réservé aux pays hors Europe.





Mais patience avant de pouvoir être à son volant, le C4 Aircross sera disponible à la fin du printemps 2012, indique Citroën.