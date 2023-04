Citroën DS Wild Rubis Concept 2013 : informations et photos officielles

Le constructeur automobile aux chevrons vient de dévoiler officiellement son “bijou” ce jeudi, un concept-car DS Wild Rubis arborant une carrosserie de SUV musclé, prologue d'un nouveau modèle haut de gamme.

Nommé Wild Rubis, le concept-car Citroën pour le Salon de Shanghai est un SUV haut de gamme, reprenant les codes esthétiques des dernières DS.



Prologue

Alors que certains prototypes se cachent de toute suite commerciale, Citroën affirme dès aujourd'hui que "le concept Wild Rubis préfigure le futur SUV de la ligne DS." Un véhicule à deux lectures, car il faut imaginer que sans quelques artifices - rétroviseurs, fond des optiques, poignées, jantes gravées - nous avons celui que l'on appelle le DSX, attendu pour 2014.



SUV ou crossover ?

Longueur de 4,70 mètres, proche d'une C5, une largeur impressionnante de 1,95 m et une hauteur inférieure à un C4 Picasso (1,59 m), le concept-car paraît ainsi ramassé pour son genre. Ce dernier est d'ailleurs complexe à définir, car si Citroën le considère comme un SUV, la garde au sol limitée, son pavillon réduit et ses proportions le renvoient davantage à la case crossover. Nous aurions aussi aimé davantage de détails sur la motorisation, seulement caractérisée par "Full Hybrid Plug-in" à traduire par hybride rechargeable, et une vue intérieure.



Plus distinctive ?

Tout comme le communiqué de presse, les chevrons laissent place au logo DS derrière la vitre de calandre. Cette dernière, reprise du concept Metropolis de 2012, court sur les phares aux diodes dessinées telles des bagues, mais cela ne magnifie pas un faciès en somme peu original. Le profil reprend les cassures chères à Citroën, via la ligne formant une vague au-dessus des passages de roues avant, les barres de toit épousant le montant C où le bourrelet de bas de caisse musclant la silhouette. En parcourant le toit tombant, nous échouons ce qui se révèle la partie la plus réussie de ce Wild Rubis, l'arrière. Les feux horizontaux aux trois chevrons au contour généreux de chrome sont du plus bel effet, le bequet surlignant une lunette peu haute, et le bouclier renforcent l'identité partagée avec les DS3 ou DS5.



Ce Citroën DS Wild Rubis Concept sera présenté le 20 avril au Salon de Shanghai, puis exposé jusqu'au 27 avril.