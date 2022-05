La Citroën DS5 photographiée en essai sur la neige

La Citroën DS5 viendra compléter la gamme DS de Citroën, mais on ne sait toujours pas à quoi elle ressemblera précisément. Quelques photos volées publiées par Autoexpress permettent toutefois de se faire une idée.

La Citroën DS5 est attendue pour cette année, et l'on peut déjà avoir un aperçu en photo de son gabarit.



Un l ook pas habituel

La Citroën DS5 est évoquée depuis que la marque aux chevrons a lancé sa ligne premium baptisée DS. Une gamme qui compte la Citroën DS3 dévoilée en 2009, et la Citroën DS4 présentée l'an et qui arrivent au printemps. C'est donc au tour de la Citroën DS5 de se montrer. Sauf qu'en guise de photos, il n'y a que des clichés espions à se mettre sous la dent. Difficile de se faire une idée du design, mais au moins, une chose est sûre : on a rarement vu un gabarit de ce genre sur les routes. Haut perché comme un crossover, long comme un monospace compact ou un break, c'est tout sauf du déjà-vu.



Des gênes de Lion

Peu d'informations ont filtré au sujet de cette Citroën DS5. On sait cependant qu'il s'agira du vaisseau amiral de la gamme DS. La Citroën DS5 devrait hériter de la même plateforme que la Peugeot 3008. Autre héritage de la marque au lion, la motorisation hybride qu'embarquera la Citroën DS5. Cette nouvelle venue dans la gamme Citroën emprunterait la motorisation de la Peugeot 3008 Hybrid4.



Déjà en production ?

La relation entre la Citroën DS5 et Peugeot ne s'arrête d'ailleurs pas là. Cette future Citroën premium sera assemblée dans l'usine Peugeot de Montbéliard, un fait unique dans l'histoire des deux marques. Et à en croire le quotidien régional l'Alsace, les premières Citroën DS5 seraient déjà sorties des lignes de production de l'usine sochalienne.



On ignore à quel moment la Citroën DS5 sera officiellement présentée par la marque aux chevrons. Le salon de Genève est évoqué. Quant au lancement de cette Citroën DS5, il n'est pas attendu avant la fin de l'année.



Illustration: Autoexpress.co.uk