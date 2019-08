Citroën DS5 : résumé du chat en direct sur Facebook

A 13h ce vendredi, avait lieu un chat en direct sur Facebook sur la page officielle de Citroën. Il était question de la dernière DS5, dont on apprend quelques nouveautés.

Les directeurs du projet Citroën DS5 ont livré une session de réponses aux questions des internautes.

En direct sur Facebook



Belle initiative - et opération de communication en passant - de la marque française qui a organisé ce session de chat, en direct du C42 aux Champs-Elysées. Fréderic Soubirou, directeur du design extérieur, Andy Cowell, directeur général du design et Pierre Monferrini, directeur du projet DS5 répondaient aux internautes.





La gamme



Étrangement, rien n'a été précisé quant aux motorisations essence. Mais il a été indiqué clairement que 3 diesels seront au programme. Le premier sera le 1.6 litre e-HDi 110 chevaux déjà en place sur les C4 et DS4, le second sera le 2.0 HDi 160 chevaux. Et le troisième, proposésera le très attendu système Hybrid4 diesel-électricité inauguré sur le Peugeot 3008, qui malheureusement réduira le coffre à 330 litres au lieu de 465 litres, du fait des batteries.

Pour quand ?



La Citroën DS5 fera une apparition marquée aux Invalides ce weekend pour le Citroën Créative Tour. Ensuite, elle aura une belle présence au Salon de Francfort 2011 du 15 au 25 septembre. Mais les premières voitures seront livrées "au premier trimestre 2012" en Europe.





Une DS5 Racing ?



Nombreuses furent les questions sur la DS5. Le crossover, pour sûr, n'aura pas de version 7 places, ni de suspension Hydractive, ni de version cabriolet. Par contre, a été évoqué une version probable "Racing", un spectateur ayant demandé si "était prévu le lancement d'une version sportive". Sans en dire plus, les regards et sourires en ont dit trop sur cette future variante.

D'autres réponses sûrement au Salon de Francfort en septembre, avec, on l'espère, les prix !